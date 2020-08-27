أربعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل أربعة أسرى في سجون الاحتلال، إضرابهم عن الطعام رفضاً لاعتقالهم، أقدمهم الأسير ماهر الأخرس من جنين، والمضرب منذ (32) يوماً، إضافة إلى ثلاثة آخرين وهم: محمد وهدان، وموسى زهران، وعبد الرحمن شعيبات.



وبين نادي الأسير، أن أوضاعاً صحية صعبة يعانون منها، لاسيما الأسير الأخرس، الذي بدأ يتقياً الماء في الأيام الأخيرة ومعاناته من صعوبة في الحركة، علماً أنه يرفض أخذ المدعمات، وإجراء الفحوص الطبية.



ويُشار إلى أن الأسير الأخرس (49 عاماً)، اعتقل في تاريخ الـ27 تموز/ يوليو 2020م، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور، ويقبع اليوم في زنازين سجن (عوفر).



كذلك يواصل الأسير محمد وحيد وهدان من بلدة رنتيس في رام الله إضرابه منذ (23) يوماً في زنازين سجن (عوفر)، حيث جرى نقله إليه بعد أن اُحتجز لمدة في معتقل (حوارة).



كما ويواصل الأسير موسى حسن زهران (53 عاماً) من بلدة دير أبو مشعل في رام الله، إضرابه عن الطعام منذ (12) يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري، علماً أن قوات الاحتلال اعتقلته في تاريخ السابع من تموز/ يوليو 2020م، وجرى تحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة شهور، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال قرابة الخمس سنوات بين أحكام واعتقال إداري، وهو متزوج وأب لاثنين من الأبناء، ويقبع اليوم في زنازين سجن (عوفر)، ومن المفترض اليوم أن تُعقد له جلسة للنظر في تثبيت أمر اعتقاله الإداري.



والتحق منذ ثمانية أيام بالإضراب الأسير عبد الرحمن شعيبات (30 عاماً) والذي يقبع في زنازين سجن (النقب الصحراوي)، وكان قد اعتقل في تاريخ الخامس من حزيران/ يونيو 2020م، وجرى تحويله للاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور، علماً أنه أسير سابق، قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال أربع سنوات بين أحكام واعتقال إداري، وهو متزوج.