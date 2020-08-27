مستوطنون يشرعون بإقامة بؤرة استيطانية شمال رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

شرع مستوطنون، اليوم الخميس، بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة عبوين شمال رام الله.



وقال رئيس بلدية عبوين، ناجي حمد: إن مستوطنين نصبوا أربعة بيوت متنقلة (كرفانات) على أراضي المواطنين في المنطقة التي تتوسط بلدات (عبوين، جلجليا، سنجل).



وأضاف، أن الأرض التي أقيمت عليها البؤرة الاستطانية والأراضي المحيطة بها التابعة للبلدات الثلاث، (طابو) وأصحابها يملكون أوراقاً رسمية، تؤكد ملكيتها.