"الاقتصاد" بغزة تُحرر 60 محضر ضبط لتجار مخالفين بالقطاع



وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، في صريح نشرته عبر (فيسبوك): إن طواقم حماية المستهلك، قامت خلال الزيارة والجولات الميدانية على المحال التجارية بتحرير 60 محضر ضبط لتجار مخالفين، قاموا برفع الأسعار في جميع محافظات قطاع غزة.



وتأتي هذه الجولات الميدانية لمفتشي الوزارة؛ للمحافظة على صحته وسلامة المواطنين، والتأكد من جودة المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية اللازمة لكل سلعة، ومتابعة عمليات الرقابة والتفتيش على المواد الاستهلاكية، ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش وحالات الاحتكار والاستغلال.



وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع، بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233، أو الاتصال على أرقام الجوالات المنشورة على موقع الوزارة.





















رام الله - دنيا الوطنقامت طواقم حماية المستهلك، التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، بغزة، بتنظيم 75 جولة وزيارة تفتيشية.