شاهد: "الاقتصاد" بغزة تنشر أسعار السلع الأساسية منعاً لرفعها

ويتواصل لليوم الثالث على التوالي، حظر التجول في جميع محافظات قطاع غزة، والذي فرضته وزاة الداخلية والأمن الوطني، بسبب بدء تفشي فيروس (كورونا) في داخل المجتمع بالقطاعوشهد قطاع غزة، أمس الأربعاء، تسجيل أول حالتي وفاة بالفيروس من خارج مراكز الحجر الصحي، بالإضافة إلى 25 حالة إصابة بالفيروس.