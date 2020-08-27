شاهد: "الاقتصاد" بغزة تنشر أسعار السلع الأساسية منعاً لرفعها
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الاقتصاد الوطني، بغزة، اليوم الخميس، أسعار السلع الأساسية، منعاً لرفع الأسعار، واحتكار السلع.
نشرت وزارة الاقتصاد الوطني، بغزة، اليوم الخميس، أسعار السلع الأساسية، منعاً لرفع الأسعار، واحتكار السلع.
ويتواصل لليوم الثالث على التوالي، حظر التجول في جميع محافظات قطاع غزة، والذي فرضته وزاة الداخلية والأمن الوطني، بسبب بدء تفشي فيروس (كورونا) في داخل المجتمع بالقطاع
وشهد قطاع غزة، أمس الأربعاء، تسجيل أول حالتي وفاة بالفيروس من خارج مراكز الحجر الصحي، بالإضافة إلى 25 حالة إصابة بالفيروس.
وشهد قطاع غزة، أمس الأربعاء، تسجيل أول حالتي وفاة بالفيروس من خارج مراكز الحجر الصحي، بالإضافة إلى 25 حالة إصابة بالفيروس.
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