"الصحة" بغزة: الإصابات المكتشفة بفيروس (كورونا) لا يظهر عليها أية أعراض مرضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة، أشرف القدرة، إنه حتى اللحظة، حجم الإصابات داخل المجتمع بالقطاع، محدود، ولدينا القدرة على احتواء الفيروس.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): أن على أبناء شعبنا المحافظة على المجتمع، ومنع التجول، والتزام البيوت، مشيراً إلى أن الإصابات المكتشفة لا يظهر عليها أية أعراض مرضية.



وقال القدرة: خلال الأيام المقبلة قد يكشف عن مزيد من الحالات المصابة بالفيروس، و"مازلنا نتلقى اتصالات على الرقم 103 والاتصالات كشفت عن عدد من الإصابات".



وأفادت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، لواحد من الطواقم الصحية في القطاع.



وشهد قطاع غزة، أمس الأربعاء، تسجيل أول حالتي وفاة بالفيروس من خارج مراكز الحجر الصحي، بالإضافة إلى 25 حالة إصابة بالفيروس.



ويتواصل لليوم الثالث على التوالي، حظر التجول في جميع محافظات قطاع غزة، والذي فرضته وزاة الداخلية والأمن الوطني، بسبب بدء تفشي فيروس (كورونا) داخل المجتمع بالقطاع.