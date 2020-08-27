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شاهد: "الزراعة" تنشر مراكز ونقاط بيع الخضار والفواكه والدواجن بمحافظات القطاع

شاهد: "الزراعة" تنشر مراكز ونقاط بيع الخضار والفواكه والدواجن بمحافظات القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الزراعة، بغزة، اليوم الخميس، مراكز ونقاط البيع المعدة للخضار والفواكه والدواجن والبيض في جميع محافظات القطاع.

ويتواصل لليوم الثالث على التوالي، حظر التجول بجميع محافظات قطاع غزة، والذي فرضته وزاة الداخلية والأمن الوطني، بسبب تفشي فيروس (كورونا) داخل المجتمع بالقطاع.

يأتي ذلك، في وقت شهد فيه القطاع، أمس الأربعاء، أول حالتي وفاة بالفيروس من خارج مراكز الحجر الصحي، بالإضافة إلى 25 حالة إصابة بالفيروس






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