شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، أمنت دخول عشرات المستوطنين من باب المغاربة، وتجولوا في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال، أعلنت المنطقة الشرقية من المسجد، منطقة عسكرية مغلقة، ومنعت المصلين من دخولها.

ولفتت المصادر إلى أن المستوطنين، أدوا طقوساً تلمودية، في باحات الأقصى، خلال اقتحامهم المسجد على شكل مجموعات.

وتأتي هذه الاقتحامات اليومية، بدعوات جماعات استيطانية لتنفيذ اقتحامات كبيرة ونوعية، ومحاولة السيطرة على المسجد، وتغيير الواقع فيه، وتقسيمه زمانياً ومكانياً.

وتواصل قوات الاحتلال، فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، كما تمارس سياسة الإبعاد ضد حراس ومرابطين في المسجد الأقصى.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا، اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، وأذرع الاحتلال المختلفة، فيما تزداد وتيرتها خلال فترة الأعياد اليهودية.

ووفق تقرير دوري يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة الغربية، فقد كثف المستوطنون بحماية قوات الاحتلال من اقتحام المسجد الأقصى المبارك، حيث سجل اقتحام (2764) مستوطناً الشهر الماضي، بما يشكل ضعف عدد المستوطنين الذين اقتحموا الحرم شهر حزيران/ يونيو (1801) مستوطن.

أخبار ذات صلة

محافظة قلقيلية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) لمواطن من المدينة

محافظة قلقيلية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) لمواطن من المدينة

عائلة الأسير المريض إسماعيل عارف تُناشد القيادة والعالم التدخل لإنفاذ حياته

عائلة الأسير المريض إسماعيل عارف تُناشد القيادة والعالم التدخل لإنفاذ حياته

المطران حنا للمطبعين: لن نسيء لكم كما أسأتم إلينا

المطران حنا للمطبعين: لن نسيء لكم كما أسأتم إلينا

نقابات العمال تُعلن جهوزيتها للتطوع في تقديم الخدمات للمواطنين

نقابات العمال تُعلن جهوزيتها للتطوع في تقديم الخدمات للمواطنين

شاهد: استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع تجاه مناطق &#34;غلاف غزة&#34;

شاهد: استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع تجاه مناطق "غلاف غزة"

الحساينة: نُحمّل الاحتلال مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بغزة

الحساينة: نُحمّل الاحتلال مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بغزة

فصائل المقاومة: إذا لم يُرفع الحصار فسيرى العدو ما يثلج صدور قوم مؤمنين

فصائل المقاومة: إذا لم يُرفع الحصار فسيرى العدو ما يثلج صدور قوم مؤمنين

للمرة الـ 177.. السلطات الإسرائيلية تهدم قرية العراقيب

للمرة الـ 177.. السلطات الإسرائيلية تهدم قرية العراقيب

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

المطران حنا للمطبعين: لن نسيء لكم كما أسأتم إلينا

المطران حنا للمطبعين: لن نسيء لكم كما أسأتم إلينا

نقابات العمال تُعلن جهوزيتها للتطوع في تقديم الخدمات للمواطنين

نقابات العمال تُعلن جهوزيتها للتطوع في تقديم الخدمات للمواطنين

الحساينة: نُحمّل الاحتلال مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بغزة

الحساينة: نُحمّل الاحتلال مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بغزة

للمرة الـ 177.. السلطات الإسرائيلية تهدم قرية العراقيب

للمرة الـ 177.. السلطات الإسرائيلية تهدم قرية العراقيب

شاهد: قوات الاحتلال تهدم مبنى قيد الإنشاء جنوب غرب جنين

شاهد: قوات الاحتلال تهدم مبنى قيد الإنشاء جنوب غرب جنين

الصين تُقدم مستلزمات خاصة بفيروس (كورونا) لصالح اللاجئين الفلسطينيين

الصين تُقدم مستلزمات خاصة بفيروس (كورونا) لصالح اللاجئين الفلسطينيين

الميزان يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأسرى الفلسطينيين من فيروس (كورونا)

الميزان يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأسرى الفلسطينيين من فيروس (كورونا)

منوعات

صور: بعد غياب 14 عام.. حميد الشاعري إلى الساحة بألبوم &#34;أنا بابا&#34;

صور: بعد غياب 14 عام.. حميد الشاعري إلى الساحة بألبوم "أنا بابا"

شاهد: اعلامي سوري يضرب زوجته الحامل.. وهي تشكو معاناتها بفيديو

شاهد: اعلامي سوري يضرب زوجته الحامل.. وهي تشكو معاناتها بفيديو

صور.. نيكول سابا: مع السلامة يا عشرة العمر

صور.. نيكول سابا: مع السلامة يا عشرة العمر

كلاوديا شيفر تكشف سر تحولها من فتاة خجولة إلى عارضة أزياء

كلاوديا شيفر تكشف سر تحولها من فتاة خجولة إلى عارضة أزياء

بعد ارتباطه بهبة طوجي.. قضية &#34;الاعتداء الجنسي&#34; لابراهيم معلوف تعود للواجهة

بعد ارتباطه بهبة طوجي.. قضية "الاعتداء الجنسي" لابراهيم معلوف تعود للواجهة

شاهد: سوسن بدر ترقص على أغنية بالبنط العريض لـ&#34;الجسمي&#34;

شاهد: سوسن بدر ترقص على أغنية بالبنط العريض لـ"الجسمي"

شاهد: جورجينا تثير الجدل بخاتم ياقوت وشكوك حول حملها من كريستيانو رونالدو

شاهد: جورجينا تثير الجدل بخاتم ياقوت وشكوك حول حملها من كريستيانو رونالدو

عرض منزل نزار قباني للبيع يثير جدلًا.. والجمهور يستدعي كاظم الساهر

عرض منزل نزار قباني للبيع يثير جدلًا.. والجمهور يستدعي كاظم الساهر

مراد يلدريم: زوجتي المغربية كانت علاجًا لمرضي

مراد يلدريم: زوجتي المغربية كانت علاجًا لمرضي

ديمي لوفاتو تنشر صورتها بالبكيني دون تعديل: &#34;نعم لدي سلوليت&#34;

ديمي لوفاتو تنشر صورتها بالبكيني دون تعديل: "نعم لدي سلوليت"

عربي

النيابة: المشتبه بهم في قضية الاغتصاب بفندق فيرمونت غادروا مصر في يوليو

النيابة: المشتبه بهم في قضية الاغتصاب بفندق فيرمونت غادروا مصر في يوليو

مصر تسجل ارتفاعاً ملحوظاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

مصر تسجل ارتفاعاً ملحوظاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن.. حظر تجول شامل في عمّان والزرقاء الجمعة

الأردن.. حظر تجول شامل في عمّان والزرقاء الجمعة

إزالة ثمانية آلاف طن أسمنت وفولاذ من مرفأ بيروت تعادل برج إيفل

إزالة ثمانية آلاف طن أسمنت وفولاذ من مرفأ بيروت تعادل برج إيفل