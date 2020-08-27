عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى



وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، أمنت دخول عشرات المستوطنين من باب المغاربة، وتجولوا في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى.



وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال، أعلنت المنطقة الشرقية من المسجد، منطقة عسكرية مغلقة، ومنعت المصلين من دخولها.



ولفتت المصادر إلى أن المستوطنين، أدوا طقوساً تلمودية، في باحات الأقصى، خلال اقتحامهم المسجد على شكل مجموعات.



وتأتي هذه الاقتحامات اليومية، بدعوات جماعات استيطانية لتنفيذ اقتحامات كبيرة ونوعية، ومحاولة السيطرة على المسجد، وتغيير الواقع فيه، وتقسيمه زمانياً ومكانياً.



وتواصل قوات الاحتلال، فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، كما تمارس سياسة الإبعاد ضد حراس ومرابطين في المسجد الأقصى.



ويشهد المسجد الأقصى يوميًا، اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، وأذرع الاحتلال المختلفة، فيما تزداد وتيرتها خلال فترة الأعياد اليهودية.



ووفق تقرير دوري يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة الغربية، فقد كثف المستوطنون بحماية قوات الاحتلال من اقتحام المسجد الأقصى المبارك، حيث سجل اقتحام (2764) مستوطناً الشهر الماضي، بما يشكل ضعف عدد المستوطنين الذين اقتحموا الحرم شهر حزيران/ يونيو (1801) مستوطن.

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.