محافظة قلقيلية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) لمواطن من المدينة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت محافظة قلقيلية، اليوم الخميس، حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، لمواطن من المدينة.



وقال المحافظ، رافع رواجبة في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إن المواطن سامي العامر، من مدينة قلقيلية، توفي متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) في المستشفى العسكري في مدينة نابلس، عن عمر يناهز (71 عاماً).



وأعلنت محافظة قلقيلية في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، تعافي 45 حالة، كانت مصابة بفيروس (كورونا) في مناطق متفرقة من المحافظة.