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المطران حنا للمطبعين: لن نسيء لكم كما أسأتم إلينا

المطران حنا للمطبعين: لن نسيء لكم كما أسأتم إلينا
المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم: إن الأصوات النشاز، والتي نسمعها بين الفينة والأخرى تحرض على الفلسطينيين، وتسيء لقضيتهم العادلة، لن تؤثر على شعبنا إطلاقاً، وعلى معنوياته وثباته وصموده ونضاله من أجل الحرية والانعتاق من الاحتلال.

وأضاف حنا: أن أولئك الذين فقدوا صوابهم، نتمنى لهم أن يعودوا إلى رشدهم، فمن يقول إن القضية الفلسطينية ليست قضيته، إنما هو الانحراف بذاته، ونتمنى لهؤلاء المنحرفين، بأن يصوبوا بوصلتهم، وأن يعودوا إلى الوضع السليم الذي يجب أن يكونوا فيه وهو التعبير عن أن فلسطين هي قضيتهم وقضية كافة الأحرار في وطننا العربي.

وتابع: لن نسيء لهؤلاء كما أساؤوا إلينا، ولن نخون هؤلاء لأننا نرفض استعمال هذه اللغة، وهذا الأسلوب، ولكن ما نود أن نقوله هو أن أولئك الذين فقدوا البصر والبصيرة، نتمنى أن تعود إليهم وأن يصححوا بوصلتهم؛ لكي تكون في الاتجاه الصحيح.

وأوضح المطران حنا، أنه ليس مطلوباً منا كفلسطينيين أن نقابل الشتيمة بالشتيمة، والإساءة بالإساءة، بل يجب أن نخاطب الشعوب العربية، وخاصة شريحة الشباب، بأسلوب حضاري إنساني حول عدالة قضيتنا، على أمل أن ينهض هؤلاء من كبوتهم، ويعودوا إلى رشدهم؛ كي يكتشفوا بأنه لا كرامة للعربي في بلده إلا بتحقيق العدالة في فلسطين، واستعادة شعبنا لحقوقه وحريته.

وأكدت أن هؤلاء الذين يستفزوننا بين الفينة والأخرى عبر منصات التواصل الاجتماعي، يجب أن ندعو من أجلهم، وأن نسأل الله بأن يهديهم وينير قلوبهم وعقولهم التي أعماها الجهل؛ كي يكتشفوا بأن كل عربي عندما يدافع عن فلسطين، إنما يدافع عن نفسه لأن فلسطين كانت وستبقى قضية العرب الأولى، وهي في ضمير كل عربي حر.

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