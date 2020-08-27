شؤون فلسطينية

نقابات العمال تُعلن جهوزيتها للتطوع في تقديم الخدمات للمواطنين

نقابات العمال تُعلن جهوزيتها للتطوع في تقديم الخدمات للمواطنين
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، على جهوزية النقابات العمالية لاستنفار كواردها، للتطوع في تقديم الخدمات للمواطنين، ومع مختلف الجهات.

وقال العمصي في بيان صحفي: إن "الأوضاع التي فرضها فيروس (كورونا) تستدعي تكاتف الجهود، والتعاون في محاصرة المرض، من خلال الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن  الوزارات الحكومية في قطاع غزة".

وأضاف: "أنه بالصبر والالتزام بالبيوت، يمكن تخطي الأزمة بأقل الخسائر الممكنة وبمدة أقل، مما يسهل العودة للحياة الطبيعية تدريجيًا، وتعويض الخسائر المترتبة على  هذه الأزمة".

وتابع: "لطالما عودنا شعبنا على الصبر والثبات في مثل هذه المحن"، مطالباً بعدم الانجرار وراء الإشاعات أو بثها، والاعتماد فقط على ما يصدر من الجهات الحكومية.

وشدد العمصي على أهمية تعزيز العمل التطوعي، والمبادرات الخيرية، والشبابية التي تتحسس معاناة الشرائح العمالية، والتي تعيش ظروفاً صعبة ومأساوية.

وطالب نقيب العمال، المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي؛ لرفع الحصار والمعاناة عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفتح المعابر أمام البضائع والمستلزمات الطبية.

ولفت العمصي إلى أن قطاع غزة، يعيش حصاراً إسرائيلياً مفروضاً منذ 15 عاماً، أدى لتفاقم معاناتهم الإنسانية، زاد انتشار فيروس (كورونا) حدة الأزمة، مما يستدعي تدخلاً دولياً وأمميًا لرفع الحصار.

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