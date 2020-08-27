شاهد: استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع تجاه مناطق "غلاف غزة"
رام الله - دنيا الوطن
يتواصل للأسبوع الثالث على التوالي، إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، تجاه مناطق "غلاف غزة".
يتواصل للأسبوع الثالث على التوالي، إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، تجاه مناطق "غلاف غزة".
وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية اليوم الخميس، بالعثور على بالون متصل به قنبلة يدوية في منطقة مفتوحة في (موشاف أوهاد) قرب (مفتاحيم)، التي تبعد عدة كيلومترات شرقي خزاعة، شرقي مدينة خانيونس جنوب القطاع.
وأشار موقع (حدشوت بتاخون سدي)، إلى أن حريقاً اندلع في المجلس الإقليمي شاطئ عسقلان، بالإضافة إلى عدة حرائق في المجلس الإقليمي (شاعر هنيغيف).
كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسقوط عبوة أمس في ساحة منزل في (كيبوتس كفار عزة)، وتم تفجيرها "تحت السيطرة" من خبراء المتفجرات صباح اليوم.
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