شاهد: استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع تجاه مناطق "غلاف غزة"





وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية اليوم الخميس، بالعثور على بالون متصل به قنبلة يدوية في منطقة مفتوحة في (موشاف أوهاد) قرب (مفتاحيم)، التي تبعد عدة كيلومترات شرقي خزاعة، شرقي مدينة خانيونس جنوب القطاع.





وأشار موقع (حدشوت بتاخون سدي)، إلى أن حريقاً اندلع في المجلس الإقليمي شاطئ عسقلان، بالإضافة إلى عدة حرائق في المجلس الإقليمي (شاعر هنيغيف).



