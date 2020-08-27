شؤون فلسطينية

فصائل المقاومة: إذا لم يُرفع الحصار فسيرى العدو ما يثلج صدور قوم مؤمنين

فصائل المقاومة: إذا لم يُرفع الحصار فسيرى العدو ما يثلج صدور قوم مؤمنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية، في قطاع غزة، اليوم الخميس، بياناً بشأن تطورات الحالة الوبائية بالقطاع، محملة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياة أبناء شعبنا.

وطالبت الفصائل في البيان، السلطة بتحمل مسؤولياتها تجاه غزة، وتوفير مايلزم من مستلزمات طبية ومعيشية؛ لمواجهة الجائحة التي باتت تنتشر في شوارع القطاع.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

العدو الصهيوني هو المسؤول عن ما يعانيه قطاع غزة، وعليه تحمل تبعات ذلك.

في ظل استمرار الحصار على ابناء شعبنا الفلسطيني المجاهد في قطاع غزة، وامام حالة العدوان الصهيوني المستمر الهادف لتركيع غزة ومقاومتها، تُفتح علينا معركة جديدة بشكل مختلف عنوانها مواجهة فيروس (كوورنا) (كوفيد-19) وانتشاره في قطاع غزة خارج مراكز الحجر الصحي وإصابة العديد من أبناء شعبنا وصولا لعدد من حالات الوفاة بسبب الفايروس.

اليوم -وبكل ثبات ووعي وحكمة- يواجه شعبنا والجهات الحكومية ذات الاختصاص وخاصة وزارتي الصحة والداخلية والتنمية الاجتماعية هذا الخطر الداهم بعد حصار خانق أثر بشكل أساسي على مقومات الحياة والصحة في قطاع غزة، في ظل حالة من تهافت بعض الأنظمة العربية للهث وراء السراب وترك غزة وفلسطين وحيدة في مواجهة وباء الاحتلال والحصار و(كورونا).

وأمام كل ذلك فإننا في فصائل المقاومة الفلسطينية نؤكد على ما يلي : 

١. نتوجه بالتحية المباركة لشعبنا الفلسطيني الصابر في مواجهة المخاطر الداهمة علينا، ونتقدم بالتعزية المواساة من اهالي الضحايا الذين قضوا جراء اصابتهم بفايروس كورونا ونسأل الله الرحمة والمغفرة لهم،  ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين وان يحفظ الله شعبنا من البلاء والوباء .

٢. نثمن عالياً الدور الكبير للجهات ذات العلاقة وعلى رأسهم وزارة الصحة والداخلية والتنمية الاجتماعية كرأس حربة للمواجهة والسيطرة وحماية شعبنا وتوفير مستلزماته الطبية والامنية والاغاثية.

٣. نتقدم بالتحية والتقدير والاحترام لفرسان الميدان فى الاطقم الطبية والامنية لما يقومون به من دور كبير لحماية أبناء شعبهم من فيروس كورونا، فهم الذين تركوا بيوتهم واطفالهم من اجل تلبية الواجب الديني والاخلاقي والوطني معرضين حياتهم للخطر بكل ما تعنيه الكلمة.

٤. نثمن وعي وحرص ابناء شعبنا في تنفيذ القرارات الصادرة من الجهات المختصة بتطبيق حظر التجول والتزام البيوت وذلك للمصلحة العليا لشعبنا واعطاء جهات الاختصاص المساحة الكافية لاداء المهام وحصر المصابين ونقلهم للعلاج لتجاوز هذه الازمة قريبا ان شاء الله.

٥- نحمل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة أبناء شعبنا ولن تقف المقاومة صامتة أمام هذا الحصار الظالم، فإذا لم يرفع الحصار ولم يتم إدخال كامل المستلزمات الطبية والمعيشية لمواجهة الجائحة، فلن نقبل بأن يعاني شعبنا وحده، فسيرى العدو ومغتصبيه الصهاينة من بأسنا الشديد ما يثلج صدور قوم مؤمنين، وليسجل التاريخ ذلك.

٦. نطالب السلطة بتحمل مسؤولياتها تجاه غزة وتوفير مايلزم من مستلزمات طبية ومعيشية لمواجهة الجائحة التي باتت تنتشر في شوارع قطاع غزة.

٧. ندعو المؤسسات الحقوقية العربية والدولية لتأخذ دورها في دعم القضية الفلسطينية ونصرة شعبنا المظلوم، ولتتحمل مسؤولياتها المتعلقة بحماية المدنين وتوفير كل ما يلزم لمواجهة وباء كورونا وضرورة رفع الحصار الجاثم على صدور أهلنا في غزة.

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