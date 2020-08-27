شاهد: قوات الاحتلال تهدم مبنى قيد الإنشاء جنوب غرب جنين
رام الله - دنيا الوطن
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مبنى قيد الإنشاء، وأخطرت بهدم منجرة، في بلدة عرابة جنوب غرب جنين.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن جرافات الاحتلال هدمت مبنى "مخبز" قيد الإنشاء على مفترق عرابة، بحجة عدم الترخيص، وتعود ملكيته للمواطن رامي أحمد أبو مشايخ.
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مبنى قيد الإنشاء، وأخطرت بهدم منجرة، في بلدة عرابة جنوب غرب جنين.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن جرافات الاحتلال هدمت مبنى "مخبز" قيد الإنشاء على مفترق عرابة، بحجة عدم الترخيص، وتعود ملكيته للمواطن رامي أحمد أبو مشايخ.
كما سلمت المواطن مصطفى علين حماد، اخطاراً بهدم منجرته لذات الذريعة.
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