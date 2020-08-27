شؤون فلسطينية

غزة: إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لواحد من الطواقم الصحية.. و"المرور" تُعلن إصابة أحد ضباطها

غزة: إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لواحد من الطواقم الصحية.. و"المرور" تُعلن إصابة أحد ضباطها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، لواحد من الطواقم الصحية في القطاع.

وفي السياق، أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة، إصابة الملازم أول إياد العربيد، من  دوريات مرور محافظة غزة، بفيروس (كورونا).

وشهد قطاع غزة، أمس الأربعاء، تسجيل أول حالتي وفاة بالفيروس من خارج مراكز الحجر الصحي، بالإضافة إلى 25 حالة إصابة بالفيروس.

ويتواصل لليوم الثالث على التوالي، حظر التجول في جميع محافظات قطاع غزة، والذي فرضته وزاة الداخلية والأمن الوطني، بسبب بدء تفشي فيروس (كورونا) في داخل المجتمع بالقطاع.

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