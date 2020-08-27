هذه أسباب عدم تحسن جدول توزيع الكهرباء في غزة

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت شركة الكهرباء، بغزة، اليوم الخميس، عن أسباب عدم تحسن جدول توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، في ظل حالة الطوارئ، وتفشي فيروس (كورونا) في المجتمع.



وقال مسؤول العلاقات العامة في شركة كهرباء غزة، محمد ثابت، في حديث لإذاعة (صوت القدس)، إن جدول توزيع الكهرباء في القطاع كما هو 4 ساعات وصل مقابل 16 قطع.



وأضاف: "حاولنا تطبيق جدول 4 مقابل 12 لكن لم نتكمن نتيجة الأحمال الزائدة، وحاجة البلديات للكهرباء".



وبيّن أنه يتم التنسيق مع البلديات لإمداد آبار المياه بالكهرباء وتوفيرها على مدار الساعة.



وأشار إلى أنه تم الطلب منهم: "تزويد مراكز حجر جديدة بكهرباء دائمة، وهذا أدى لاقتطاع جزء من الكهرباء بشكل عام"، على حد قوله.



إلى ذلك، يعيش قطاع غزة أوضاعاً صعبة في ظل حالة الطوارئ المفروضة، وتمديد فرض حظر التجول لـ 72 ساعة على إثر تفشي فيروس (كورونا) داخل المجتمع، فضلاً عن الحصار الإسرائيلي ومنع الاحتلال إدخال الوقود إلى قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة عن العمل.