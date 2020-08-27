الصين تُقدم مستلزمات خاصة بفيروس (كورونا) لصالح اللاجئين الفلسطينيين

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رام الله - دنيا الوطن

قدمت حكومة جمهورية الصين الشعبية، تبرعاً حيوياً مؤلفاً من معدات حماية شخصية، تشمل كمامات جراحية، وكمامات وجه وقائية، وقفازات جراحية معقمة، وواقيات طبية للعيون، وأثواب طبية واقية، ودروع للوجه، وذلك لمساعدة لاجئي فلسطين من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).



وقالت (أونروا): إن هذا التبرع سيمكنها من توفير حماية أفضل للاجئي فلسطين من فيروس (كورونا) في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسورية من خلال معدات السلامة المتوافقة مع المعايير الصناعية.



وأوضح أنه تم توفير هذا التبرع من قبل الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، وهو يدعم بشكل مباشر جهود الوكالة لتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة للاجئي فلسطين، بسبب جائحة (كوفيد- 19) مثلما يضمن الاستمرارية الآمنة لخدمات (أونروا) الصحية لأكثر من 5,6 مليون لاجئ من فلسطين، متابعة: "هذا التبرع من حكومة الصين، يبعث رسالة تضامن واضحة مع لاجئي فلسطين، الذين أصبحوا أكثر عرضة للمخاطر بسبب الجائحة والنزاع".



وفي معرض إعرابه عن تقديره لهذا التبرع الكبير، قال المفوض العام لوكالة (أونروا) فيليب لازاريني: إن "هذا التبرع من جمهورية الصين الشعبية، يوفر طبقة أساسية من الحماية للاجئي فلسطين، الذين يكافحون انتشار هذه الجائحة في ظل المصاعب المتزايدة في جميع أنحاء المنطقة".



وفي إشارة إلى دعمهم للوكالة، قال السفير جو وي، رئيس مكتب جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين: أن "الصين ستواصل دعمها الثابت لقضية فلسطين العادلة، وستقوم بدعم عمل (أونروا)، وتدعو الصين المجتمع الدولي؛ لتقديم المزيد من الدعم والمساعدة للاجئي فلسطين من خلال الوكالة".