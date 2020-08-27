وزير خارجية فرنسا يحذّر من "خطر اختفاء لبنان"

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إنه "من غير الممكن أن يستمر سياسيو لبنان بتقاعسهم"، لافتا إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيكرر لدى عودته إلى بيروت أنه "لم يعد ممكنا أن يتفق الساسة اللبنانيون على عدم التحرك".





وحض وزير خارجية فرنسا "السلطات اللبنانية على تشكيل حكومة جديدة سريعا لأن الدولة يتهددها خطر الاختفاء" وفق (العربية).





وأرسل ماكرون خارطة طريق إلى السياسيين اللبنانيين تتناول إصلاحات سياسية واقتصادية ضرورية من أجل السماح بتدفق المساعدات الأجنبية وإنقاذ البلد من أزمات عديدة منها الانهيار الاقتصادي.





وقال قصر الإليزيه، الأربعاء، إن الرئيس ماكرون سيسافر إلى بيروت في أول سبتمبر.





وكان ماكرون أول زعيم أجنبي يزور بيروت في أعقاب الانفجار المروع الذي دمر أجزاء من العاصمة اللبنانية أوائل الشهر الجاري.





وتضمنت "ورقة الأفكار" التي سلمها السفير الفرنسي إلى بيروت، إجراءات تفصيلية، طالما طالب المانحون الأجانب بكثير منها.

رام الله - دنيا الوطن