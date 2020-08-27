الأسير يوسف حمدان من جنين يدخل عامه الـ18 في الأسر

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رام الله - دنيا الوطن

دخل الأسير يوسف عطا دياب حمدان (48 عاما)، من مدينة جنين، اليوم الخميس، عامه الثامن عشر في الأسر.



وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير حمدان بتاريخ 27/8/2003، واستمر التحقيق معه لأكثر من 4 أشهر في مركز تحقيق الجلمة العسكري، وحكم عليه بالسجن المؤبد مرتين.



وأشار إلى أن والدته توفيت بعد صراع مع المرض وهو داخل المعتقل.