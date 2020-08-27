شؤون فلسطينية

الأسير يوسف حمدان من جنين يدخل عامه الـ18 في الأسر

الأسير يوسف حمدان من جنين يدخل عامه الـ18 في الأسر
رام الله - دنيا الوطن
دخل الأسير يوسف عطا دياب حمدان (48 عاما)، من مدينة جنين، اليوم الخميس، عامه الثامن عشر في الأسر.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور،  أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير حمدان بتاريخ 27/8/2003، واستمر التحقيق معه لأكثر من 4 أشهر في مركز تحقيق الجلمة العسكري، وحكم عليه بالسجن المؤبد مرتين.

وأشار إلى أن والدته توفيت بعد صراع مع المرض وهو داخل المعتقل.

أخبار ذات صلة

شرطة الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة 177

شرطة الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة 177

الاحتلال يأخذ قياسات منزل في روجيب شرق نابلس

الاحتلال يأخذ قياسات منزل في روجيب شرق نابلس

ديوان الموظفين بغزة يصدر إعلانا بعد تمديد حظر التجوال بالقطاع

ديوان الموظفين بغزة يصدر إعلانا بعد تمديد حظر التجوال بالقطاع

مجدلاني يثمن موقف روسيا تجاه حقوق شعبنا

مجدلاني يثمن موقف روسيا تجاه حقوق شعبنا

&#34;التنفيذية&#34; تعقد اجتماعاً تشاورياً اليوم ومجدلاني يكشف جدول أعماله

"التنفيذية" تعقد اجتماعاً تشاورياً اليوم ومجدلاني يكشف جدول أعماله

عضو باللجنة الوبائية: الخارطة الوبائية في قطاع غزة &#34;متشعبة جداً&#34;

عضو باللجنة الوبائية: الخارطة الوبائية في قطاع غزة "متشعبة جداً"

سلفيت: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وإغلاق أحد صالونات الحلاقة 72 ساعة

سلفيت: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وإغلاق أحد صالونات الحلاقة 72 ساعة

قلقيلية: تسجيل عدد كبير من المتعافين وإصابات (كورونا) النشطة 303

قلقيلية: تسجيل عدد كبير من المتعافين وإصابات (كورونا) النشطة 303

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

شرطة الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة 177

شرطة الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة 177

الأسير يوسف حمدان من جنين يدخل عامه الـ18 في الأسر

الأسير يوسف حمدان من جنين يدخل عامه الـ18 في الأسر

الاحتلال يأخذ قياسات منزل في روجيب شرق نابلس

الاحتلال يأخذ قياسات منزل في روجيب شرق نابلس

ديوان الموظفين بغزة يصدر إعلانا بعد تمديد حظر التجوال بالقطاع

ديوان الموظفين بغزة يصدر إعلانا بعد تمديد حظر التجوال بالقطاع

مجدلاني يثمن موقف روسيا تجاه حقوق شعبنا

مجدلاني يثمن موقف روسيا تجاه حقوق شعبنا

فلسطين للدراسات: تخوفات من انتشار واسع لفيروس (كورونا) في سجن عوفر

فلسطين للدراسات: تخوفات من انتشار واسع لفيروس (كورونا) في سجن عوفر

وحدات أبناء القوقا تُعلن إطلاق معركة &#34;صاعقة الثأر&#34;

وحدات أبناء القوقا تُعلن إطلاق معركة "صاعقة الثأر"

وزارة الأوقاف بغزة تُصدر قراراً جديداً بشأن إغلاق المساجد في القطاع

وزارة الأوقاف بغزة تُصدر قراراً جديداً بشأن إغلاق المساجد في القطاع

منوعات

كلاوديا شيفر تكشف سر تحولها من فتاة خجولة إلى عارضة أزياء

كلاوديا شيفر تكشف سر تحولها من فتاة خجولة إلى عارضة أزياء

بعد ارتباطه بهبة طوجي.. قضية &#34;الاعتداء الجنسي&#34; لابراهيم معلوف تعود للواجهة

بعد ارتباطه بهبة طوجي.. قضية "الاعتداء الجنسي" لابراهيم معلوف تعود للواجهة

شاهد: سوسن بدر ترقص على أغنية بالبنط العريض لـ&#34;الجسمي&#34;

شاهد: سوسن بدر ترقص على أغنية بالبنط العريض لـ"الجسمي"

شاهد: جورجينا تثير الجدل بخاتم ياقوت وشكوك حول حملها من كريستيانو رونالدو

شاهد: جورجينا تثير الجدل بخاتم ياقوت وشكوك حول حملها من كريستيانو رونالدو

عرض منزل نزار قباني للبيع يثير جدلًا.. والجمهور يستدعي كاظم الساهر

عرض منزل نزار قباني للبيع يثير جدلًا.. والجمهور يستدعي كاظم الساهر

مراد يلدريم: زوجتي المغربية كانت علاجًا لمرضي

مراد يلدريم: زوجتي المغربية كانت علاجًا لمرضي

ديمي لوفاتو تنشر صورتها بالبكيني دون تعديل: &#34;نعم لدي سلوليت&#34;

ديمي لوفاتو تنشر صورتها بالبكيني دون تعديل: "نعم لدي سلوليت"

شاهد.. الشيف بوراك: أصولي فلسطينية وعشت في قرية قرب الحدود السورية

شاهد.. الشيف بوراك: أصولي فلسطينية وعشت في قرية قرب الحدود السورية

سمية الخشاب غارقة في بحر من البرتقال .. جلسة تصوير غريبة

سمية الخشاب غارقة في بحر من البرتقال .. جلسة تصوير غريبة

شاهد: مشاهير أثرياء ولكن بخلاء..&#34;أحدهم لا يقدم إلا الشاي&#34;

شاهد: مشاهير أثرياء ولكن بخلاء.."أحدهم لا يقدم إلا الشاي"

عربي

النيابة: المشتبه بهم في قضية الاغتصاب بفندق فيرمونت غادروا مصر في يوليو

النيابة: المشتبه بهم في قضية الاغتصاب بفندق فيرمونت غادروا مصر في يوليو

مصر تسجل ارتفاعاً ملحوظاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

مصر تسجل ارتفاعاً ملحوظاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن.. حظر تجول شامل في عمّان والزرقاء الجمعة

الأردن.. حظر تجول شامل في عمّان والزرقاء الجمعة

إزالة ثمانية آلاف طن أسمنت وفولاذ من مرفأ بيروت تعادل برج إيفل

إزالة ثمانية آلاف طن أسمنت وفولاذ من مرفأ بيروت تعادل برج إيفل