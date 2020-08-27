مصر تسجل ارتفاعاً ملحوظاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

سجلت مصر ارتفاعاً ملحوظاً في معدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



ووفق وزارة الصحة والسكان في البلاد، فقد تم تسجيل 206 حالات إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 141 يوم الثلاثاء، فيما أعلنت تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، خلال الساعة 24 الماضية، مقابل 18 وفاة تم تسجيلها في اليوم السابق.



وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى اليوم الأربعاء هو 97825 حالة من ضمنهم 68713 حالة تم شفاؤها و5317 حالة وفاة".









رام الله - دنيا الوطن