فرنسا: تسجيل زيادة قياسية بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت فرنسا رقماً قياسياً جديداً بعدد إصابات فيروس (كورونا) منذ إنهاء العزل العام، ووصلت إلى مستوى من العدوى، لم تشهده البلاد منذ ذروة الجائحة في أوائل نيسان/إبريل.
سجلت فرنسا رقماً قياسياً جديداً بعدد إصابات فيروس (كورونا) منذ إنهاء العزل العام، ووصلت إلى مستوى من العدوى، لم تشهده البلاد منذ ذروة الجائحة في أوائل نيسان/إبريل.
وقالت وزارة الصحة في البلاد، إنه تم تسجيل 5429 حالة إصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات 24 الماضية، فيما وصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 253587.
كانت فرنسا أعلنت يوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي للوفيات زاد بواقع 16 ليصل إلى 30544، وأن 4600 في المستشفى مصابين بمرض (كوفيد-19)، بينهم 410 في العناية المركزة.
كانت فرنسا أعلنت يوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي للوفيات زاد بواقع 16 ليصل إلى 30544، وأن 4600 في المستشفى مصابين بمرض (كوفيد-19)، بينهم 410 في العناية المركزة.
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