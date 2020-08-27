دولي

الهند تواصل تسجيل قفزات قياسية بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الهند تواصل تسجيل قفزات قياسية بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الهند اليوم الخميس، قفزة قياسية يومية في الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

وبلغت الزيادة وفق ما أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية، 75760 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بها إلى 3.31 مليون مع ارتفاع الحالات في جميع أنحاء البلاد.

كما سجلت الهند التي تحتل المرتبة الثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، بعدد الإصابات، 1023 حالة وفاة جديدة، في الساعات 24 الماضية، ليصل مجمل الوفيات إلى 60472.

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