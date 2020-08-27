ديوان الموظفين بغزة يصدر إعلانا بعد تمديد حظر التجوال بالقطاع

أعلن ديوان الموظفين العام في غزة ، فجر اليوم الخميس، استمرار تعليق الدوام لكافة المؤسسات الحكومية طيلة فترة حظر التجول المعمول بها في القطاع.





وأضاف ديوان الموظفين في إعلان نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، أن قرار الإغلاق يستثنى منه من يتطلب عمله المشاركة في تنفيذ خطة الطوارئ.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تماشيًا مع الإجراءات الحكومية الطارئة، وذلك بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا داخل قطاع غزة.





يذكر أن وكيل وزارة الداخلية في غزة اللواء توفيق أبو نعيم أعلن أمس الأربعاء، تمديد حظر التجوال في قطاع غزة لـ 72 ساعة، مشيرًا إلى أنها قابلة للتمديد.





رام الله - دنيا الوطن