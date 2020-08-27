شؤون فلسطينية

محافظ سلطة النقد يلتقي ممثلة كندا في رام الله

محافظ سلطة النقد يلتقي ممثلة كندا في رام الله
رام الله - دنيا الوطن
التقى محافظ سلطة النقد عزام الشوا، ممثلة كندا في رام الله، روبين ويتلوفر، وأطلعها على أهم المستجدات والإجراءات التي تقوم بها سلطة النقد للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لأزمة جائحة (كورونا) وعدم انتظام رواتب موظفي القطاع العام، على مختلف قطاعات وشرائح المجتمع الفلسطيني.

وأصدر المحافظ تعليمات للقطاع المصرفي بآلية التعامل مع المواطنين في ظل الأزمات الراهنة، فضلاً عن تشجيع البنوك على توجيه ميزانيات المسؤولية الاجتماعية لدعم جهود الحكومة والقطاع الصحي لمواجهة جائحة (كورونا) والحد من انتشارها في فلسطين.

وتطرق المحافظ لبرنامج "استدامة" الخاص بتوفير التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تأثرت اقتصادياً بسبب جائحة (كورونا)، والذي يتم تنفيذه حالياً من خلال المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصص، والذي سيسهم في المساعدة على إعادة دوران عجلة الاقتصاد الفلسطيني من خلال تمكين وإنعاش تلك المشاريع والمحافظة على العمالة.

وأكد المحافظ على ضرورة تعزيز العلاقة الثنائية المشتركة بين الجانبين وتبادل الخبرات والتجارب المصرفية، وذلك في إطار تطوير العلاقات المصرفية الفلسطينية مع مختلف الدول.

وعبرت ممثلة كندا، ويتلوفر عن قلقها إزاء الوضع المالي، ورحبت بجهود سلطة النقد الفلسطينية؛ لضمان استقرار القطاع المصرفي والشمول المالي، خاصة في وقت الأزمة هذه، كما أكدت دعم كندا المستمر للنساء والشابات الرياديات الفلسطينيات.

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