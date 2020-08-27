مجدلاني يثمن موقف روسيا تجاه حقوق شعبنا



وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه مع السيد فلاديمير سافرنكوف المبعوث الروسي لعملية السلام بالشرق الأوسط، فبل انعقاد اللجنة الرباعية الدولية.



كما اكد د.مجدلاني على ترحيبه بالموقف الروسي الرسمي الذي يرفض صفقة القرن باعتبارها خطة تناقض مع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية .

ومن جهته أوضح السيد سافرنكوف موقف بلاده الداعم للحقوق الفلسطينية ، وضرورة استئناف عملية السلام برعاية الرباعية الدولية وعلى أساس تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبما يؤدي للتوصل إلى حل عادل .



وخلال اتصال آخر اجراه د. مجدلاني مع السيد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، ممثل الرئيس بوتن للشرق الأوسط جرى بحث الأوضاع السياسية وخصوصاً بعد الاعلان الثلاثي الامريكي الاماراتي الاسرائيلي وكذلك اجراء الترتيبات اللازمة من اجل دعوة القوى والفصائل التي شاركت باجتماع روسيا السابق لعقد اجتماع آخر.



واتفق الطرفان على ضرورة وأهمية هذه الدعوة بخاصة في ظل التحديات الراهنة.



ومن جهته أكد د.مجدلاني ان نجاح الاجتماع يتطلب التحضير الجيد لعقده معرباً عن تقديره للموقف الروسي للحرص على استعادة الوحدة الوطنية بين مختلف القوى والفصائل لمواجهة مجمل التحديات وفي مقدمتها التصدي لصفقة القرن ومشروع الضم الذي يستهدف طمس الحقوق الوطنية المشروعة ويمنع اقامة دولتة فلسطين وعاصمتها القدس.



رام الله - دنيا الوطنعبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني ، عن ارتياحه من الموقف الروسي الرسمي الذي يدعم الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني،وإصرار روسيا على ضرورة التوصل لحل عادل باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية استناداً لقرارات الشرعية الدولية .