ألمانيا: تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة بالفيروس، منذ بدء تفشيه في البلاد، في آذار/مارس الماضي، إلى 9285، وفق ما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.



وأضاف المعهد، أن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بالفيروس، في ألمانيا، ارتفع بواقع 1507 حالات، ليصل إجماليها إلى 237936.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت ألمانيا اليوم الخميس، تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.