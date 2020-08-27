تسجيل137 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) فى تونس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 120 حالة محلية.



وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا فى تونس بلغت 3207 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 71 شخصًا وفق ما نقلته (اليوم السابع).



