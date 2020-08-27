"التنفيذية" تعقد اجتماعاً تشاورياً اليوم ومجدلاني يكشف جدول أعماله

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اليوم الخميس، اجتماعاً تشاورياً، حيث ستناقش من خلال قضيتين رئيسيتين.









وأضاف: الأمر الآخر هو أنه كان هناك لجنة مشكلة من قبل "التنفيذية" لوضع ورقة عمل ملموسة بشأن مواجهة التحديات، حيث أن ورقة العمل أصبحت جاهزة، وسيتم البحث في تنفيذ ما ورد بها.











رام الله - دنيا الوطنوأوضح عضو اللجنة، أحمد مجدلاني: إن أولى القضايا، الموضوع السياسي، وتحديداً التحضير لاجتماع جامعة الدول العربية التي تترأسه فلسطين في التاسع من الشهر المقبل.