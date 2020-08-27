"التنفيذية" تعقد اجتماعاً تشاورياً اليوم ومجدلاني يكشف جدول أعماله
رام الله - دنيا الوطن
تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اليوم الخميس، اجتماعاً تشاورياً، حيث ستناقش من خلال قضيتين رئيسيتين.
وأوضح عضو اللجنة، أحمد مجدلاني: إن أولى القضايا، الموضوع السياسي، وتحديداً التحضير لاجتماع جامعة الدول العربية التي تترأسه فلسطين في التاسع من الشهر المقبل.
وأضاف: الأمر الآخر هو أنه كان هناك لجنة مشكلة من قبل "التنفيذية" لوضع ورقة عمل ملموسة بشأن مواجهة التحديات، حيث أن ورقة العمل أصبحت جاهزة، وسيتم البحث في تنفيذ ما ورد بها.
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