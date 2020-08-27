دولي

الأرجنتين: تسجيل 10000 إصابة يومية بفيروس (كورونا) للمرة الأولى

الأرجنتين: تسجيل 10000 إصابة يومية بفيروس (كورونا) للمرة الأولى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الأرجنتين في آخر إحصائياتها، بشأن الحالة الوبائية، 10000 إصابة يومية بفيروس (كورونا) وذلك للمرة الأولى منذ تفشي الوباء في البلاد.

وفي أعلى زيادة يومية للإصابات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10550 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

وبذلك يرتفع مجمل الإصابات إلى 370188 حالة، بينما هناك 276 وفاة جديدة بمرض (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية منذ مساء الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 7839.

ومددت الحكومة القيود داخل العاصمة بوينس أيرس ومحيطها حتى نهاية آب/أغسطس، فيما يوجد في تلك المنطقة أكبر عدد لحالات العدوى في الأرجنتين.

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