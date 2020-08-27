الأرجنتين: تسجيل 10000 إصابة يومية بفيروس (كورونا) للمرة الأولى





وبذلك يرتفع مجمل الإصابات إلى 370188 حالة، بينما هناك 276 وفاة جديدة بمرض (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية منذ مساء الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 7839.



ومددت الحكومة القيود داخل العاصمة بوينس أيرس ومحيطها حتى نهاية آب/أغسطس، فيما يوجد في تلك المنطقة أكبر عدد لحالات العدوى في الأرجنتين.





رام الله - دنيا الوطنسجلت الأرجنتين في آخر إحصائياتها، بشأن الحالة الوبائية، 10000 إصابة يومية بفيروس (كورونا) وذلك للمرة الأولى منذ تفشي الوباء في البلاد.وفي أعلى زيادة يومية للإصابات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10550 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.