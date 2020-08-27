سلفيت: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وإغلاق أحد صالونات الحلاقة 72 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت محافظة سلفيت فجر اليوم الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، في بلدة ياسوف.
أعلنت محافظة سلفيت فجر اليوم الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، في بلدة ياسوف.
وقال محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل: إن هناك إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في "ياسوف"، مضيفاً: أنه لن يتم إغلاق القرية لعدم وجود مخالطين.
وأضاف: سيتم إغلاق إحدى صالونات الحلاقة في سلفيت، لمدة 72 ساعة، وعمل الإجراءات اللازمة كون المصاب أحد رواده.
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