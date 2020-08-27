الصين: ثماني حالات إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجلت الصين اليوم الخميس، ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.





ويشير هذا الرقم إلى انخفاض من 15 حالة والذي تم تسجيله خلال اليوم السابق، وفق ما ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في البلاد.





وأضافت: أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولليوم الحادي عشر على التوالي لم يتم تسجيل أي حالة إصابة محلية.



وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي 85004، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.





رام الله - دنيا الوطن