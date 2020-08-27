كوريا الجنوبية تسجل أكبر عدد من الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) منذ مارس

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت كوريا الجنوبية في آخر إحصائياتها بشأن الحالة الوبائية، أكبر عدد من الإصابات اليومية منذ أوائل آذار/مارس.



ورصدت البلاد 441 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) يوم الأربعاء، وفق ما قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية.



وأضافت: أن هناك نحو 434 من الحالات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، ليصل العدد الإجمالي إلى 18706 إصابة، فضلا عن 313 حالة وفاة.



وكانت كوريا الجنوبية أمرت معظم المدارس في سول والمناطق المحيطة بإغلاق الفصول والعودة إلى الدراسة عبر الإنترنت، في أحدث خطوة في سلسلة تدابير احترازية تهدف إلى تجنب حدوث طفرة في حالات الإصابة بفيروس (كورونا).