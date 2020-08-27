شؤون فلسطينية

فلسطين للدراسات: تخوفات من انتشار واسع لفيروس (كورونا) في سجن عوفر

فلسطين للدراسات: تخوفات من انتشار واسع لفيروس (كورونا) في سجن عوفر
رام الله - دنيا الوطن
حذر مركز فلسطين لدراسات الأسرى من انتشار واسع لفيروس (كورونا) في سجن عوفر، مشيراً الى أن ما أعلن عنه اليوم ما هو الا بداية لحين  ظهور نتائج العينات التي سحبت من الاسرى في قسمي 21 و22  .

واوضح مركز فلسطين ان سجن عوفر كونه قريب من رام الله يتم نقل غالبية المعتقلين من مدن وقرى الضفة إليه ، والحركة لا تتوقف في السجن من وصول أعداد جديدة من الاسرى الى مركز التحقيق او الاقسام في السجن ، وهذه الحركة والاختلاط الدائم أدى الى نقل مرض (كورونا) الى داخل السجن .

واشار المركز الى ان الاصابات المؤكد حتى الآن هي 7 إصابات بعد إجراء فحوصات لثلاث غرف و هى (10 و 16 و 17) من المتوقع أن يرتفع  هذا العدد، حيث تم سحب عينات مع الأسرى المخالطين للأسرى السبعة المصابين، وتم نقلهم الى قسم 18 بنفس السجن وهو مخصص لحجر حالات (كورونا)، بينما تم نقل الأسرى السبعة المصابين إلى قسم خاص في سجن هداريم مخصص لحالات الإصابة بفيروس (كورونا).

واضاف مركز فلسطين ان إدارة سجن عوفر وبعد ظهور الاصابات أبلغت الاسرى بإغلاق السجن لمدة أسبوعين ولن يتم استقبال أي قادم جديد إلى السجن بما في ذلك الاعتقالات الجديدة حيث سيتم نقلهم الى مراكز التوقيف مثل عتصيون وحوارة، ولن يتم نقل أحد من السجن .

وتوقع المركز ان أعداد المصابين سترتفع بعد ظهور نتائج الفحص المخبري التي أجريت للأسرى في قسمي 21 و22  في السجن حيث يضمان ما يزيد عن 300 اسير، وطالب المؤسسات الدولية بإنقاذ الاسرى وسرعة ايفاد لجنة طبية للتحقق مما يجري في السجن .

واتهم المركز الاحتلال بتسهيل وصول وانتشار فيروس (كورونا) في سجن عوفر، بعدم اتخاذ  الإجراءات الكافية لمنع وصوله لوجود الاختلاط الواسع في الاقسام، أو عند الخروج إلى عيادة السجن أو المحاكم يحدث فيه اختلاط كبير بين الأسرى أنفسهم وبين السجانين ، وان خطوة إغلاق السجن جاءت متأخرة بعد انتشار الوباء بين الأسرى.

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