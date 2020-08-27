شؤون فلسطينية

وحدات أبناء القوقا تُعلن إطلاق معركة "صاعقة الثأر"

وحدات أبناء القوقا تُعلن إطلاق معركة "صاعقة الثأر"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وحدات أبناء القوقا، بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بشأن الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، جاء فيه: 

في ظل الأوضاع الصحية التي يمر بها شعبنا في قطاع غزة وإستمرار الحصار الصهيوني لقطاعنا الحبيب نتمنى الصحة والسلامة لأبناء شعبنا . إننا في وحدات أبناء القوقا :نجدد التحدي لكل العقبات ولن تشفع جائحة كورونا للعدو الصهيوني الذي يحاصر أبناء شعبنا في قطاع غزة الحبيب وسنجعل المستوطنين في الأراضي التي إحتلوها من آبائنا وأجداددنا والتي تسمى مستوطنات غلاف غزة يعانون كما يعاني شيوخ وأطفال ونساء وشباب قطاعنا المحاصر .

ونؤكد أننا ومنذ بدأت معركة #صاعقة_الثأر وصولاً لهذا اليوم ومن ساعات صباح اليوم وحتى الآن ما زلنا في الميدان وتمكن مجاهدونا خلال هذا اليوم من إطلاق العشرات من البالونات الحارقة والمفخخة ... 

وإنتظروا حرائق الليل بإذن الله حيث سيكون مجاهدينا من شمال القطاع على موعد لإطلاق دفعات كبيرة من البالونات الحارقة ونسأل الله التوفيق والسداد .

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