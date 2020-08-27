وزارة الأوقاف بغزة تُصدر قراراً جديداً بشأن إغلاق المساجد في القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة، استمرار إغلاق المساجد في القطاع بسبب انتشار فيروس كورونا في صفوف المواطنين.



وقالت الوزارة في بيان، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، إنه سيتم استمرار إغلاق المساجد في قطاع غزة في ظل انتشار وباء فيروس (كورونا).



وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت أول أمس إغلاق المساجد بعد إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجول لمدة 48 ساعة بسبب اكتشاف حالات مصابة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة من غير المحجورين في مراكز الحجر الصحي.