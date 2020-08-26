هنية: غزة تواجه ثلاثة تحديات كبرى وحماس تُجري اتصالاتها لتعزيز صمود القطاع

اسماعيل هنية

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية: إن قيادة الحركة في الداخل والخارج، تتابع وتضع الخطط للتعامل مع كل التطورات الجارية على صعيد الأوضاع في قطاع غزة، حيث يواجه القطاع ثلاثة تحديات كبرى في وقت واحد.



وأوضح هنية، في تصريح صحفي، نشره الموقع الرسمي للحركة، أن أول هذه التحديات هو الحصار وتداعياته على المواطنين، ومن ثم التحدي الجديد المتمثل بظهور حالات مصابة بفيروس (كورونا) خارج مراكز الحجر الصحي، وما تتطلبه من جهود وإمكانات مكثفة لمحاصرة الوباء، والسيطرة عليه، فضلاً عن التحدي الثالث في مواجهة الاعتداءات المتكررة للاحتلال، والجبهة الساخنة مع العدو، وما يترتب على هذه التحديات من تأثيرات على الأوضاع الإنسانية والمعيشية في القطاع.



وأضاف هنية: "في ظل هذه الأوضاع والتطورات، تجري قيادة الحركة، اتصالاتها مع العديد من الأطراف والجهات، وخاصة الإخوة في مصر وقطر والأمم المتحدة وتركيا؛ من أجل الوقوف إلى جانب أهلنا في القطاع، وتعزيز صمودهم في مواجهة هذه التحديات".



وتابع هنية: "إننا نعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي، يتحمل المسؤولية الكاملة عن الأوضاع في قطاع غزة، وعليه إنهاء الحصار كلياً عن غزة، ووقف العدوان، وإدخال جميع المستلزمات الصحية والطبية لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد".



وأكمل: "نعبر عن ثقتنا العالية بالإخوة المسؤولين في القطاع، والذين نجحوا في حماية غزة من (كورونا) التي اجتاحت وما زالت دول العالم طيلة الشهور الماضية، ووصول الفيروس إلى داخل القطاع، كان أمراً متوقعاً، وسوف يتم التعامل بما يلزم".



واستكمل: "إن الحركة بكل مكوناتها وأماكنها في الداخل والخارج، وبالتعاون مع جميع فصائلنا ومكونات شعبنا وأمتنا، تقف إلى جانب أهلنا في القطاع، وتبذل كل الجهود؛ لتخطي هذه الأوضاع الراهنة".



واستطرد: "نشيد بجميع الطواقم العاملة، والجهود الاستثنائية التي تقوم بها خلية الأزمة التي تتابع الأوضاع الراهنة، وخاصة وزارتي الصحة والداخلية، ومختلف الجهات الأخرى التي تعمل على قدم وساق، وعلى مدار الساعة.



وأضاف هنية: "أدعو أهلنا في القطاع إلى التحلي بالهدوء، والالتزام بالتعليمات ورباطة الجأش، والثبات المعهود عليهم، والقدرة العالية في مواجهة الصعاب".