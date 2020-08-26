أبونعيم: تمديد حظر التجول بغزة 72 ساعة قابلة للتجديد وقد نضطر لإغلاق مربعات ومنازل

أعلن وكيل وزارة الداخلية في قطاع غزة، اللواء توفيق أبو نعيم، مساء اليوم الأربعاء، تمديد حظر التجول في قطاع غزة لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد.





وأضاف أبو نعيم، خلال المؤتمر الصحفي لوزارتي الداخلية والصحة، بغزة: " قد نلجأ لإغلاق بعض المربعات، وبعض المنازل على ساكنيها للحفاظ عليهم، وعلى الجميع الإلتزام بإجراءات السلامة، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.





وتابع أبو نعيم: "الحاجات الضرورية، ستكون موفرة في محالها، ونشكر التجار، الذين وفروا لأبناء شعبهم الحاجيات، وقد نلجأ لبعض الإجراءات خلال الساعات المقبلة؛ لمحاصرة وباء كورونا".









رام الله - دنيا الوطن