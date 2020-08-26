وفاة جديدة بفيروس (كورونا) لمواطن من محافظة الخليل

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة الخليل بالضفة الغربية.



وأكدت الوزارة في بيان لها، وفاة مواطن، (76 عاماً) من بلدة إذنا غرب الخليل، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).



وكانت وزارة الصحة، أعلنت تسجيل 602 إصابة جديدة بالفيروس، و825 حالة تعاف، مؤكدة وجود 29 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.