الخارجية: 5 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) و1910 حالات تعاف بين جالياتنا حول العالم

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بين جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية، ما يرفع عدد الإصابات بين جالياتنا حول العالم إلى 5617 إصابة.



وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 1910 حالات تعاف، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة؛ ليستقر عدد الوفيات على 233.



وأضافت أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، أفاد بتسجيل 5 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في كل من ميتشيغن، ودالاس، وشيكاغو؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 3377 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة لليوم التاسع على التوالي في صفوف الجالية؛ ليبقى العدد 72 حالة.



وأفادنا فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الإجلاء، بوصول دفعة جديدة من "الأحباب" العالقين بالولايات المتحدة الأميركية، اليوم، إلى أرض الوطن.