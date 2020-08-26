الحملة الوطنية لاستعادة حقوق الموظفين تطالب بإلغاء التقاعد المالي



وفيما يلي نص البيان وفق ما وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مساء اليوم الأربعاء:





إن اللجنة العليا للحملة الوطنية بعد وقوفها على التطورات المتلاحقة بما يخص جائحة كورونا ( كوفيد _ 19 ) بالمحافظات الجنوبية وبعد اكتشاف اصابات خارج مراكز الحجر الصحي ومتابعتنا لحجم الضرر المتوقع حدوثه من تفشي الوباء وسط أحياء سكنية مكتظة وحرصاً منا وإنسجاماً مع الحالة الطارئة نؤكد من خلال اعضائها المفوضين من شتى الوزارات الخدماتية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية وعلى رأسهم وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الإجتماعية وكذلك سلطة الطاقة وسلطة الطيران والتشريعي والمالية وباقي القطاعات والمنظمات الشعبية



نؤكد على التالي :-



أولاً _ الكادر الطبى بكل كوادره وتخصصاتهم من اطباء و حكماء و ممرضين وفنيين مازالوا يتصدرون المشهد فى جميع المستشفيات و المراكز الطبية المختلفة على اعتبار انهم جميعاً جنود فى خدمة الوطن و المواطن وملتزمين بالشرعية الفلسطينية متمثلة بفخامة السيد الرئيس و دولة رئيس الوزراء وحكومته .



ثانياً _نؤكد على حقوق الموظفين المالية و الإدارية الذين يعملون بكل جهد و إخلاص فى جمبع المجالات و التخصصات المختلفة الذين لم ولن يتوانو فى تقديم الخدمات للمواطنين رغم وقوعهم تحت ما يسمى قرار التقاعد المالي الظالم الذي تم إلغاؤه وعدم تنفيذه إلى حينه وما زال جل الموظفين على رأس عملهم .



ثالثاً _ نطالب بسرعة تنفيذ قرار دولة رئيس الوزراء وبتوجيهات من فخامة السيد الرئيس بالغاء التقاعد المالي ودراسة العوائق التي حالت دون تنفيذه وتصويب الخطأ الناجم عنه للضرورة الملحة



رابعاً _ نطالب فخامتكم بشدة بالإيعاز للجهات المختصة بإعلان بيان صحفي توضيحي عاجل للموظفين يوضح لماذا لم ينفذ قراركم لحتى الآن مع طرح حلول إبداعية للحفاظ على حقوقنا كاملة بأثر رجعي متضمنة قسيمة رواتب الموظفين وآلية عمل جادة لجدولة مستحقاتنا المالية طبقاً لديوان الموظفين العام وقانون الخدمة المدنية



خامساً _ نثمن دور جميع الطواقم العاملة بكل الوزارات كطواقم سلطة الطاقة وطواقم وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية العاملين بالميدان بظل الأوضاع الطارئة وباقي قطاعات الموظفين العاملين بالوظيفة العمومية على مستوى المحافظات الجنوبية الخمس لتنصهر كافة الطاقات لخدمة أبناء شعبنا ووطننا الغالي



رام الله - دنيا الوطنأصدرت اللجنة العليا للحملة الوطنية لاستعادة حقوق الموظفين العموميين بالمحافظات الجنوبية بيانا اليوم الأربعاء طالبت فيه بتنفيذ قرار رئيس الوزراء بإلغاء التقاعد المالي ودراسة العوائق التي حالت دون تنفيذه وتصويب الخطأ الناجم عنه للضرورة الملحة.