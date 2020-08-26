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شاهد: بالون من غزة يحدث انفجاراً داخل مصنع إسرائيلي في نتيفوت

شاهد: بالون من غزة يحدث انفجاراً داخل مصنع إسرائيلي في نتيفوت
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
نشرت القناة الإسرائيلية الـ 13، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر انفجار داخل مصنع اسرائيلي في نتيفوت بسبب بالون مفخخ أطلق من قطاع غزة.

وفي السياق، قال الإعلامي الإسرائيلي آساف بوزايلوف: "عندما يقال إن البالونات من غزة ليست خطيرة، فالأمر يسير على النحو التالي: تم العثور على 3 عبوات ناسفة قرب أوفاكيم، وانفجرت أخرى في الهواء بالقرب من طاقم من خبراء المتفجرات، لا إصابات - بحلول غدا نُكمل 3 أسابيع على اطلاق البالونات".


 










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