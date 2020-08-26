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القدرة: أعداد المصابين بغزة محدود ولدينا خطة كاملة وجاهزة للسناريوهات كافة

القدرة: أعداد المصابين بغزة محدود ولدينا خطة كاملة وجاهزة للسناريوهات كافة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، إن وزارته لا تزال مسيطرة على زمام الأمور في القطاع وذلك لمنع تفشي فيروس (كورونا).

وأوضح القدرة، لقناة الأقصى، أن الطواقم مازالت تجري عمليات التقصي والترصد للخارطة الوبائية وسنعلن عن ذلك للجهات كافة، مضيفاً: "الجهد خلال الفترة الماضية لمنع تفشي الفايروس في قطاع غزة ولدينا الان جهود أكبر لمنع اتساعه داخل المجتمع".

وأضاف: "لدينا خطة كاملة وجاهزة للسناريوهات كافة، وأعداد المصابين داخل المجتمع في غزة محدود ونكثف الجهود للسيطرة عليه في أقرب وقت، وتعاملنا مع الحدث بكل مسؤولية ودون إرباك وقمنا بتطبيق الخطة المعدة مسبقاً".

وتابع: "بدأنا سحب عينات من المشافي والمراكز الصحية وكشفنا عن إصابات محدودة، والآن بدأت مرحلة جديدة ومتقدمة من فيروس كورونا ومازلنا نأخذ عينات من المناطق السكنية المكتشف فيها إصابات، ونحتاج لأيام لسحب عينات ونعاني من استنزاف للمسحات المخبرية".

واستطرد: "لدينا مشكلة في عدد المسحات المخبرية والواقع الدوائي وأزمة الكهرباء تؤثر على عملنا في ظل أزمة كورونا، وسيتم توسيع دائرة سحب العينات داخل المناطق السكنية التي ظهرت فيها الإصابات، والكوادر العاملة في وزارة الصحة هي رأس الحربة في ظل الأزمة وهي معول عليها اليوم".

واستكمل: "حجم الاستجابة لما نطلبه من مساعدات ضئيل جدا ولا يلبي حاجتنا، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لإنقاذ الواقع الصحي في قطاع غزة وتقديم المساعدة لوزارة الصحة، ونثمن التزام أبناء شعبنا بحظر التجوال والإجراءات المتخذة، وندعو الجميع لعدم التساوق مع الشائعات وتحمل المسؤولية في هذه المرحلة"

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