عاجل

  • وزارة التربية والتعليم بغزة: الاستمرار على تعليق الدوام المدرسي والمؤسسات التعليمية حتى إشعار

  • الصحة بغزة: وفاة مواطن 60 عاما جراء إصابته بفيروس كورونا وهو مريض أورام

شؤون فلسطينية

يديعوت: محادثات العمادي وقيادة حماس لم تحرز تقدماً ولكنها مستمرة

يديعوت: محادثات العمادي وقيادة حماس لم تحرز تقدماً ولكنها مستمرة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن المحادثات بين قيادة حركة حماس ورئيس اللجنة القطرية محمد العمادي لم تحرز تقدماً.

وأوضحت الصحيفة، أن المحادثات ستستمر خلال الأيام القادمة، مشيرةً إلى أن الحركة اشترطت إدخال أجهزة تنفس ومعدات لفحص فيروس (كورونا).

وفي وقت سابق، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن السفير القطري محمد العمادي، سيجتمع مع قيادة حركة (حماس) لينقل لهم الرسائل والردود على مطالبهم من إسرائيل، ويناقشها أيضاً.

وفي السياق، قال أمير بوخبوط، إن العمادي لم يجلب معه المال في زيارته لغزة، وسيجري مناقشات لتحقيق الهدوء.

بدورها، نقلت قناة (العربية) عن مصادر لم تسمها، أن السفير القطري، أبلغ حماس بموافقة إسرائيل على إدخال الوقود فقط، وأنه نقل رسالة من إسرائيل لقادة حماس في غزة. 

وأضافت القناة: "السفير القطري، أبلغ حماس بموافقة إسرائيل على تخفيف الحصار شرط التزامها بالهدنة". 

وفي وقت سابق، قالت قناة (كان) الإسرائيلية: إن المصادر الأمنية في إسرائيل، أكدت أنه في حال فشل السفير القطري في تحقيق الهدوء مع غزة، فإن الجيش الإسرائيلي، سيصعّد هجماته، مثل استهداف فرق إطلاق البالونات أو بالقرب منهم.

واليوم الثلاثاء، وصل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير محمد العمادي، ونائبه خالد الحردان، إلى قطاع غزة، وذلك عبر معبر بيت حانون/ إيرز.

وأعلنت شرطة المرور والنجدة في قطاع غزة، أنها أمنت دخول السفير العمادي، ونائبه، للقطاع. 

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير القطري محمد العمادي، وصل إلى إسرائيل منذ حوالي ساعة.

وقال اليؤور ليفي: "وصل المبعوث القطري محمد العمادي إلى إسرائيل، منذ حوالي ساعة، ومن المتوقع، أن يلتقي مسؤولين أمنيين إسرائيليين".

وأضاف ليفي: "سيدخل غزة في وقت لاحق الليلة عبر معبر بيت حانون/ إيرز، متسائلاً: "هل سيدخل بالمال، إذا نعم؛ كم مقدار المال الذي يحمله؟ لا يوجد حتى الآن إجابة على ذلك".

الجدير ذكره، أن الحديث يدور عن وصول العمادي إلى قطاع غزة مساء اليوم، وذلك لإدخال أموال المنحة القطرية، وعقد لقاءات مع قيادات (حماس) والفصائل الفلسطينية.


أخبار ذات صلة

قطاع غزة يُسجل ثاني وفاة بفيروس (كورونا) خلال أقل من 24 ساعة

قطاع غزة يُسجل ثاني وفاة بفيروس (كورونا) خلال أقل من 24 ساعة

شاهد: بالون من غزة يحدث انفجاراً داخل مصنع إسرائيلي في نتيفوت

شاهد: بالون من غزة يحدث انفجاراً داخل مصنع إسرائيلي في نتيفوت

القدرة: أعداد المصابين بغزة محدود ولدينا خطة كاملة وجاهزة للسناريوهات كافة

القدرة: أعداد المصابين بغزة محدود ولدينا خطة كاملة وجاهزة للسناريوهات كافة

بلدية غزة تُصدر بياناً بشأن خدمة توصيل المياه بظل أزمة الكهرباء

بلدية غزة تُصدر بياناً بشأن خدمة توصيل المياه بظل أزمة الكهرباء

الصليب الأحمر: غزة غير قادرة على التعامل مع أكثر من عشرات المصابين بفيروس (كورونا)

الصليب الأحمر: غزة غير قادرة على التعامل مع أكثر من عشرات المصابين بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: بدأنا مرحلة جديدة في مواجهة جائحة فيروس (كورونا)

الصحة بغزة: بدأنا مرحلة جديدة في مواجهة جائحة فيروس (كورونا)

المفتي العام يستقيل من &#34;مجلس أمناء منتدى تعزيز السلم&#34;في أبو ظبي بسبب اتفاق الطبيع

المفتي العام يستقيل من "مجلس أمناء منتدى تعزيز السلم"في أبو ظبي بسبب اتفاق الطبيع

التنمية الاجتماعية تُصدر بياناً بخصوص قضايا تداول صور الأطفال ضحايا القتل

التنمية الاجتماعية تُصدر بياناً بخصوص قضايا تداول صور الأطفال ضحايا القتل

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

المفتي العام يستقيل من &#34;مجلس أمناء منتدى تعزيز السلم&#34;في أبو ظبي بسبب اتفاق الطبيع

المفتي العام يستقيل من "مجلس أمناء منتدى تعزيز السلم"في أبو ظبي بسبب اتفاق الطبيع

التنمية الاجتماعية تُصدر بياناً بخصوص قضايا تداول صور الأطفال ضحايا القتل

التنمية الاجتماعية تُصدر بياناً بخصوص قضايا تداول صور الأطفال ضحايا القتل

الصحة بغزة: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في مستشفيات الشفاء والإندونيسي والرنتيسي

الصحة بغزة: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في مستشفيات الشفاء والإندونيسي والرنتيسي

تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لسيدة في المستشفى الإندونيسي شمال غزة

تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لسيدة في المستشفى الإندونيسي شمال غزة

الصحة بغزة: فرق التقصي ما زالت تعمل لتحديد الخارطة الوبائية

الصحة بغزة: فرق التقصي ما زالت تعمل لتحديد الخارطة الوبائية

الصحة بغزة: تشكيل خلية أزمة لتوفير احتياجات مستشفى العزل ورفع إمكانياته

الصحة بغزة: تشكيل خلية أزمة لتوفير احتياجات مستشفى العزل ورفع إمكانياته

بلدية غزة والزراعة تفتتحان سوق الخان للخضار لتجار الجملة

بلدية غزة والزراعة تفتتحان سوق الخان للخضار لتجار الجملة

زيارة: الانتهاء من أعمال تعبيد شارع قلنديا- القدس حتى الحاجز الاحتلالي

زيارة: الانتهاء من أعمال تعبيد شارع قلنديا- القدس حتى الحاجز الاحتلالي

منوعات

شاهد: سوسن بدر ترقص على أغنية بالبنط العريض لـ&#34;الجسمي&#34;

شاهد: سوسن بدر ترقص على أغنية بالبنط العريض لـ"الجسمي"

شاهد: جورجينا تثير الجدل بخاتم ياقوت وشكوك حول حملها من كريستيانو رونالدو

شاهد: جورجينا تثير الجدل بخاتم ياقوت وشكوك حول حملها من كريستيانو رونالدو

عرض منزل نزار قباني للبيع يثير جدلًا.. والجمهور يستدعي كاظم الساهر

عرض منزل نزار قباني للبيع يثير جدلًا.. والجمهور يستدعي كاظم الساهر

مراد يلدريم: زوجتي المغربية كانت علاجًا لمرضي

مراد يلدريم: زوجتي المغربية كانت علاجًا لمرضي

ديمي لوفاتو تنشر صورتها بالبكيني دون تعديل: &#34;نعم لدي سلوليت&#34;

ديمي لوفاتو تنشر صورتها بالبكيني دون تعديل: "نعم لدي سلوليت"

شاهد.. الشيف بوراك: أصولي فلسطينية وعشت في قرية قرب الحدود السورية

شاهد.. الشيف بوراك: أصولي فلسطينية وعشت في قرية قرب الحدود السورية

سمية الخشاب غارقة في بحر من البرتقال .. جلسة تصوير غريبة

سمية الخشاب غارقة في بحر من البرتقال .. جلسة تصوير غريبة

شاهد: مشاهير أثرياء ولكن بخلاء..&#34;أحدهم لا يقدم إلا الشاي&#34;

شاهد: مشاهير أثرياء ولكن بخلاء.."أحدهم لا يقدم إلا الشاي"

شاهد: صور جريئة لـ &#34;ملك&#34; ابنة رانيا فريد شوقي في أول ظهور لها

شاهد: صور جريئة لـ "ملك" ابنة رانيا فريد شوقي في أول ظهور لها

شاهد: الفلسطينية ندى زيدان طليقة جورج وسوف تكشف أسرار جديدة عن علاقتهما

شاهد: الفلسطينية ندى زيدان طليقة جورج وسوف تكشف أسرار جديدة عن علاقتهما

عربي

إعلام إسرائيلي: اتفاق التطبيع بين تل أبيب والخرطوم خلال أسابيع قليلة

إعلام إسرائيلي: اتفاق التطبيع بين تل أبيب والخرطوم خلال أسابيع قليلة

السعودية تخسر موقعها كأكبر موردي النفط للصين وتتراجع إلى المركز الثالث

السعودية تخسر موقعها كأكبر موردي النفط للصين وتتراجع إلى المركز الثالث

مجدداً.. حفل زفاف وراء حصيلة (كورونا) القياسية في الأردن

مجدداً.. حفل زفاف وراء حصيلة (كورونا) القياسية في الأردن

العطش يخنق سكان (الحسكة) السورية بعد قطع تركيا المياه عنهم

العطش يخنق سكان (الحسكة) السورية بعد قطع تركيا المياه عنهم