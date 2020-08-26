يديعوت: محادثات العمادي وقيادة حماس لم تحرز تقدماً ولكنها مستمرة
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن المحادثات بين قيادة حركة حماس ورئيس اللجنة القطرية محمد العمادي لم تحرز تقدماً.
وأوضحت الصحيفة، أن المحادثات ستستمر خلال الأيام القادمة، مشيرةً إلى أن الحركة اشترطت إدخال أجهزة تنفس ومعدات لفحص فيروس (كورونا).
وفي وقت سابق، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن السفير القطري محمد العمادي، سيجتمع مع قيادة حركة (حماس) لينقل لهم الرسائل والردود على مطالبهم من إسرائيل، ويناقشها أيضاً.
وفي السياق، قال أمير بوخبوط، إن العمادي لم يجلب معه المال في زيارته لغزة، وسيجري مناقشات لتحقيق الهدوء.
بدورها، نقلت قناة (العربية) عن مصادر لم تسمها، أن السفير القطري، أبلغ حماس بموافقة إسرائيل على إدخال الوقود فقط، وأنه نقل رسالة من إسرائيل لقادة حماس في غزة.
وأضافت القناة: "السفير القطري، أبلغ حماس بموافقة إسرائيل على تخفيف الحصار شرط التزامها بالهدنة".
وفي السياق، قال أمير بوخبوط، إن العمادي لم يجلب معه المال في زيارته لغزة، وسيجري مناقشات لتحقيق الهدوء.
بدورها، نقلت قناة (العربية) عن مصادر لم تسمها، أن السفير القطري، أبلغ حماس بموافقة إسرائيل على إدخال الوقود فقط، وأنه نقل رسالة من إسرائيل لقادة حماس في غزة.
وأضافت القناة: "السفير القطري، أبلغ حماس بموافقة إسرائيل على تخفيف الحصار شرط التزامها بالهدنة".
وفي وقت سابق، قالت قناة (كان) الإسرائيلية: إن المصادر الأمنية في إسرائيل، أكدت أنه في حال فشل السفير القطري في تحقيق الهدوء مع غزة، فإن الجيش الإسرائيلي، سيصعّد هجماته، مثل استهداف فرق إطلاق البالونات أو بالقرب منهم.
واليوم الثلاثاء، وصل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير محمد العمادي، ونائبه خالد الحردان، إلى قطاع غزة، وذلك عبر معبر بيت حانون/ إيرز.
وأعلنت شرطة المرور والنجدة في قطاع غزة، أنها أمنت دخول السفير العمادي، ونائبه، للقطاع.
وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير القطري محمد العمادي، وصل إلى إسرائيل منذ حوالي ساعة.
وقال اليؤور ليفي: "وصل المبعوث القطري محمد العمادي إلى إسرائيل، منذ حوالي ساعة، ومن المتوقع، أن يلتقي مسؤولين أمنيين إسرائيليين".
وأضاف ليفي: "سيدخل غزة في وقت لاحق الليلة عبر معبر بيت حانون/ إيرز، متسائلاً: "هل سيدخل بالمال، إذا نعم؛ كم مقدار المال الذي يحمله؟ لا يوجد حتى الآن إجابة على ذلك".
الجدير ذكره، أن الحديث يدور عن وصول العمادي إلى قطاع غزة مساء اليوم، وذلك لإدخال أموال المنحة القطرية، وعقد لقاءات مع قيادات (حماس) والفصائل الفلسطينية.
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