عاجل

  • وزارة التربية والتعليم بغزة: الاستمرار على تعليق الدوام المدرسي والمؤسسات التعليمية حتى إشعار

  • الصحة بغزة: وفاة مواطن 60 عاما جراء إصابته بفيروس كورونا وهو مريض أورام

شؤون فلسطينية

بلدية غزة تُصدر بياناً بشأن خدمة توصيل المياه بظل أزمة الكهرباء

بلدية غزة تُصدر بياناً بشأن خدمة توصيل المياه بظل أزمة الكهرباء
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت بلدية غزة، مساء الأربعاء، بيان صحفي بشأن واقع خدمة توصيل المياه للقطاع في ظل أزمة الكهرباء، مشيرةً إلى أن هذه الأزمة خلقت صعوبة في إيصال خدمات للمواطنين بالشكل المناسب، ولاسيما في قطاع المياه خاصة مع ازدياد الطلب في فصل الصيف.

وأكدت البلدية، وفق البيان، أن تشغيل آبار المياه وفق ساعات وصل التيار الكهربائي لا يلبي ربع احتياج مدينة غزة من المياه، خاصة وأن الشبكات تحتاج إلى هامش زمني كبير حتى يتم تعبئتها بالمياه والوصول إلى منازل المواطنين، وخلق نوع من التزامن مع جدول وصول التيار الكهربائي.

وأشارت إلى امتلاكها 76 بئرًا للمياه داخل وخارج نفوذ مدينة غزة، تعمل جميعها بالتيار الكهربائي ويتم تعويض النقص في التيار، من خلال تشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية الموجودة في هذه المرافق، لإيصال المياه إلى سكان المدينة.

وأضافت أن متوسط استهلاك مولدات الكهرباء الاحتياطية في الآبار يقدر بـ 1,500 لتر من السولار لكل ساعة تشغيل، وهو ما يعادل 7,500 شيكل، وعليه فإن عملية تشغيل هذه الآبار لمدة 6 ساعات يوميًا يتطلب توفير 9,000 لتر من الوقود يوميًا بتكلفة 45,000 شيكل، وهو ما يفوق قدرة البلدية في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها منذ فترة طويلة.

ونوهت البلدية إلى أنها لجأت في ظل أزمة الكهرباء الحالية ومنذ شهرين ماضيين إلى تشغيل 16 بئرًا للمياه كانت قد أوقفتها سابقًا بسبب شدة ملوحتها، وذلك حتى تتمكن من تعويض النقص في كميات المياه وخدمة المناطق المحيطة وتخفيف أزمة تزامن مواعيد وصول المياه مع الكهرباء.

وأهابت البلدية بالمواطنين التعاون مع الفرق العاملة وتقدير صعوبة الموقف، داعية إلى إخراج النفايات في مواعيدها، وترشيد استهلاك المياه ووضع خزانات أرضية لتجميع المياه وضخها للطوابق العليا عند وصل التيار الكهربائي.

وعاهدت بلدية غزة المواطنين بأنها لن تدخر جهدًا لتوفير الخدمات الأساسية لسكان المدينة والحفاظ على الصحة العامة في ظل جائحة كورونا.

وناشدت البلدية الجهات الحكومية والدول الصديقة والمؤسسات الشريكة والمانحة دوليًا ومحليًا بتوفير كميات الوقود اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية وتجاوز أزمة انقطاع التيار الكهربائي وبدء تفشي فيروس كورونا المستجد، وانعكاس ذلك سلبًا على الأوضاع المعيشية.

أخبار ذات صلة

قطاع غزة يُسجل ثاني وفاة بفيروس (كورونا) خلال أقل من 24 ساعة

قطاع غزة يُسجل ثاني وفاة بفيروس (كورونا) خلال أقل من 24 ساعة

شاهد: بالون من غزة يحدث انفجاراً داخل مصنع إسرائيلي في نتيفوت

شاهد: بالون من غزة يحدث انفجاراً داخل مصنع إسرائيلي في نتيفوت

القدرة: أعداد المصابين بغزة محدود ولدينا خطة كاملة وجاهزة للسناريوهات كافة

القدرة: أعداد المصابين بغزة محدود ولدينا خطة كاملة وجاهزة للسناريوهات كافة

يديعوت: محادثات العمادي وقيادة حماس لم تحرز تقدماً ولكنها مستمرة

يديعوت: محادثات العمادي وقيادة حماس لم تحرز تقدماً ولكنها مستمرة

الصليب الأحمر: غزة غير قادرة على التعامل مع أكثر من عشرات المصابين بفيروس (كورونا)

الصليب الأحمر: غزة غير قادرة على التعامل مع أكثر من عشرات المصابين بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: بدأنا مرحلة جديدة في مواجهة جائحة فيروس (كورونا)

الصحة بغزة: بدأنا مرحلة جديدة في مواجهة جائحة فيروس (كورونا)

المفتي العام يستقيل من &#34;مجلس أمناء منتدى تعزيز السلم&#34;في أبو ظبي بسبب اتفاق الطبيع

المفتي العام يستقيل من "مجلس أمناء منتدى تعزيز السلم"في أبو ظبي بسبب اتفاق الطبيع

التنمية الاجتماعية تُصدر بياناً بخصوص قضايا تداول صور الأطفال ضحايا القتل

التنمية الاجتماعية تُصدر بياناً بخصوص قضايا تداول صور الأطفال ضحايا القتل

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

المفتي العام يستقيل من &#34;مجلس أمناء منتدى تعزيز السلم&#34;في أبو ظبي بسبب اتفاق الطبيع

المفتي العام يستقيل من "مجلس أمناء منتدى تعزيز السلم"في أبو ظبي بسبب اتفاق الطبيع

التنمية الاجتماعية تُصدر بياناً بخصوص قضايا تداول صور الأطفال ضحايا القتل

التنمية الاجتماعية تُصدر بياناً بخصوص قضايا تداول صور الأطفال ضحايا القتل

الصحة بغزة: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في مستشفيات الشفاء والإندونيسي والرنتيسي

الصحة بغزة: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في مستشفيات الشفاء والإندونيسي والرنتيسي

تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لسيدة في المستشفى الإندونيسي شمال غزة

تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لسيدة في المستشفى الإندونيسي شمال غزة

الصحة بغزة: فرق التقصي ما زالت تعمل لتحديد الخارطة الوبائية

الصحة بغزة: فرق التقصي ما زالت تعمل لتحديد الخارطة الوبائية

الصحة بغزة: تشكيل خلية أزمة لتوفير احتياجات مستشفى العزل ورفع إمكانياته

الصحة بغزة: تشكيل خلية أزمة لتوفير احتياجات مستشفى العزل ورفع إمكانياته

بلدية غزة والزراعة تفتتحان سوق الخان للخضار لتجار الجملة

بلدية غزة والزراعة تفتتحان سوق الخان للخضار لتجار الجملة

زيارة: الانتهاء من أعمال تعبيد شارع قلنديا- القدس حتى الحاجز الاحتلالي

زيارة: الانتهاء من أعمال تعبيد شارع قلنديا- القدس حتى الحاجز الاحتلالي

منوعات

شاهد: سوسن بدر ترقص على أغنية بالبنط العريض لـ&#34;الجسمي&#34;

شاهد: سوسن بدر ترقص على أغنية بالبنط العريض لـ"الجسمي"

شاهد: جورجينا تثير الجدل بخاتم ياقوت وشكوك حول حملها من كريستيانو رونالدو

شاهد: جورجينا تثير الجدل بخاتم ياقوت وشكوك حول حملها من كريستيانو رونالدو

عرض منزل نزار قباني للبيع يثير جدلًا.. والجمهور يستدعي كاظم الساهر

عرض منزل نزار قباني للبيع يثير جدلًا.. والجمهور يستدعي كاظم الساهر

مراد يلدريم: زوجتي المغربية كانت علاجًا لمرضي

مراد يلدريم: زوجتي المغربية كانت علاجًا لمرضي

ديمي لوفاتو تنشر صورتها بالبكيني دون تعديل: &#34;نعم لدي سلوليت&#34;

ديمي لوفاتو تنشر صورتها بالبكيني دون تعديل: "نعم لدي سلوليت"

شاهد.. الشيف بوراك: أصولي فلسطينية وعشت في قرية قرب الحدود السورية

شاهد.. الشيف بوراك: أصولي فلسطينية وعشت في قرية قرب الحدود السورية

سمية الخشاب غارقة في بحر من البرتقال .. جلسة تصوير غريبة

سمية الخشاب غارقة في بحر من البرتقال .. جلسة تصوير غريبة

شاهد: مشاهير أثرياء ولكن بخلاء..&#34;أحدهم لا يقدم إلا الشاي&#34;

شاهد: مشاهير أثرياء ولكن بخلاء.."أحدهم لا يقدم إلا الشاي"

شاهد: صور جريئة لـ &#34;ملك&#34; ابنة رانيا فريد شوقي في أول ظهور لها

شاهد: صور جريئة لـ "ملك" ابنة رانيا فريد شوقي في أول ظهور لها

شاهد: الفلسطينية ندى زيدان طليقة جورج وسوف تكشف أسرار جديدة عن علاقتهما

شاهد: الفلسطينية ندى زيدان طليقة جورج وسوف تكشف أسرار جديدة عن علاقتهما

عربي

إعلام إسرائيلي: اتفاق التطبيع بين تل أبيب والخرطوم خلال أسابيع قليلة

إعلام إسرائيلي: اتفاق التطبيع بين تل أبيب والخرطوم خلال أسابيع قليلة

السعودية تخسر موقعها كأكبر موردي النفط للصين وتتراجع إلى المركز الثالث

السعودية تخسر موقعها كأكبر موردي النفط للصين وتتراجع إلى المركز الثالث

مجدداً.. حفل زفاف وراء حصيلة (كورونا) القياسية في الأردن

مجدداً.. حفل زفاف وراء حصيلة (كورونا) القياسية في الأردن

العطش يخنق سكان (الحسكة) السورية بعد قطع تركيا المياه عنهم

العطش يخنق سكان (الحسكة) السورية بعد قطع تركيا المياه عنهم