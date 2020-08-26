الصليب الأحمر: غزة غير قادرة على التعامل مع أكثر من عشرات المصابين بفيروس (كورونا)

إغناسيو كاساريس غارسيا،

فلا يكفي أنّهم لا يحصلون إلّا على أربع ساعات فقط من الكهرباء في اليوم؛ فقد تفاقمت مخاوفهم بشأن الفيروس بشكل كبير وهم الآن قيد الإغلاق".





وأضاف كاساريس جارسيا: "لن يكون نظام الرعاية الصحية في غزة قادراً على التعامل مع أكثر من بضع عشرات من مرضى فيروس كورونا"، وفق وكالة (الرأي)



وأضاف: "يتطلب علاج مرضى كوفيد-19معدّات طبية ومخبرية ومستلزمات خاصة وأدوية غير متوفرة في المستشفيات والمراكز الصحية بكميات كافية".



وقال كاساريس جارسيا "إن على سكان القطاع تأدية الدور الخاص بهم في هذه المرحلة لمنع تفشي المرض على نطاق أوسع: "نحثّ الجميع في غزة على الامتثال الصارم للتدابير الوقائية، الامتثال أمر بالغ الأهمية في هذه المرحلة التي تبعث على القلق".



وتابع: "نؤكد مجددا التزامنا ببذل ؤكببذل كل ما في وسعنا لدعم سكان غزة في مواجهة الفيروس، ولا يمكنهم تحقيق هذا بمفردهم. إنهم بحاجة إلى كل مساعدة دولية ممكنة لمواجهة الأزمة".





رام الله - دنيا الوطنقال مدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة،إن سكان قطاع غزة يعيشون ضغوطات شديد ويشعرون بالتوتر، مضيفاً: "