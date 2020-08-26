الصحة بغزة: بدأنا مرحلة جديدة في مواجهة جائحة فيروس (كورونا)

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قال وكيل وزارة الصحة بغزة، يوسف أبو الريش، إن الوزارة بدأت مرحلة جديدة مواجهة جائحة فيروس (كورونا) تتطلب من الجميع الأخذ بأعلى درجات الانتباه والالتزام بالاجراءات الوقائية الصحية".



وجاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا بمدراء المستشفيات لمتابعة الحالة الوبائية في قطاع غزة وتطورات المشهد الصحي، وفق وكالة (الرأي) الحكومية.



وأضاف: "إن إجراءات السلامة الشخصية والمجتمعية خاصة تلك المتعلقة بالطواقم الطبية والالتزام بها هو ضرورة لا يمكن التغافل عنها بأي حال، كي نتمكن من أداء رسالتنا السامية وواجبنا تجاه أبناء شعبنا".



كما وتطرق الاجتماع الى مناقشة ومتابعة جملة الاجراءات الناظمة والتي تضمن سلامة استمرار الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين ، ضمن ذات الجهد المبذول لمحاصرة انتشار الفيروس.



وأشار إلى أن ما تجريه فرق الاستجابة السريعة من عملية مسح شامل لكل المرضى والطواقم الطبية العاملة في كافة المستشفيات للتأكد والمحافظة على سلامة وخلو المستشفيات من المصابين، هذا بالإضافة إلى تفعيل مراكز الفرز التنفسي داخل المستشفيات.



وحيا أبو الريش الكوادر الصحية في كافة المواقع والتي تبذل في هذه اللحظات جهدا استثنائيا وتقدم صورة مشرفة في التعامل مع التطورات الصحية في قطاع غزة والتي أعقبت تسجيل اصابات بفايروس كورونا من خارج مراكز الحجر الصحي.



وطمأن أبو الريش المواطنين بأن وزارة الصحة وكما بدأت في ادارة هذه الأزمة قبل أشهر بكل عزيمة وجهوزية ، ستواصل العمل وبكافة امكانياتها ووفق الخطط التي وضعت للتعامل مع هذه المرحلة وصولا الى الاستقرار في الحالة الصحية وضمان الصحة والسلامة العامة، وذلك لا يتأتى دون المسئولية المجتمعية والتزام الجمهور بارشادات الوقاية الصحية.