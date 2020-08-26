التنمية الاجتماعية تُصدر بياناً بخصوص قضايا تداول صور الأطفال ضحايا القتل





وأضافت الوزارة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأربعاء: "تؤكد الوزارة على احترام مشاعر أسر الضحايا والقيم الإنسانية، إلا أنها ترفض وتستنكر تداول صور الأطفال الضحايا بأي شكل من الأشكال لما فيه مساس بمشاعر أسرهم وكونها جريمة يعاقب عليها القانون، وانتهاك صارخ لقانون الطفل الفلسطيني وميثاق الشرف (حماية الأطفال من الانتهاك الاعلامي) والتشريعات ذات الصلة".





وتابع البيان: "انطلاقاً من ذلك تهيب الوزارة بالأخوة المواطنين عدم تداول هذه الصور والتعاطي معها، والتعامل مع هذه القضايا بمسؤولية عالية، وأن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية"



رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة التنمية الإجتماعية، إنها تتابع باهتمام وقلق بالغين ظاهرة تداول صور الضحايا من الأطفال على المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.