وزارة الاقتصاد بغزة تعلن القائمة "المحدثة" لأسعار الخضروات والدجاج

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، الأربعاء، القائمة "المحدثة" لأسعار الخضروات والدجاج والبيض، لمنع تلاعب التجار بالأسعار واحتكار السلع.يذكر أن، رشدي وادي، وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، أصدر قراراً بشأن حظر زيادة أسعار السلع دون موافقة الوزارة.وقال بيان الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة: "يُحظر على التجار والمستوردين وأصحاب المحلات التجارية والبائعين وأصحاب المصالح كافة، رفع سعر أي سلعة أو خدمة تزيد عن سعرها السائد في السوق قبل تاريخ 20/8/2020".