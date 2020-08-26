الصحة بغزة: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في مستشفيات الشفاء والإندونيسي والرنتيسي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، الأربعاء، عن تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا).
وقالت الوزارة، في بيان صحفي: "إصابة أحد الطواقم الطبية في مجمع الشفاء الطبي، وأربع إصابات في مستشفى الإندونيسي، وإصابتان من الإصابات في مستشفى الرنتيسي وجاري اتخاذ إجراءات العزل والتقصي".
أعلنت وزارة الصحة بغزة، الأربعاء، عن تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا).
وقالت الوزارة، في بيان صحفي: "إصابة أحد الطواقم الطبية في مجمع الشفاء الطبي، وأربع إصابات في مستشفى الإندونيسي، وإصابتان من الإصابات في مستشفى الرنتيسي وجاري اتخاذ إجراءات العزل والتقصي".
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