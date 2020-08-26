الصحة بغزة: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في مستشفيات الشفاء والإندونيسي والرنتيسي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة بغزة، الأربعاء، عن تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا).



وقالت الوزارة، في بيان صحفي: "إصابة أحد الطواقم الطبية في مجمع الشفاء الطبي، وأربع إصابات في مستشفى الإندونيسي، وإصابتان من الإصابات في مستشفى الرنتيسي وجاري اتخاذ إجراءات العزل والتقصي".