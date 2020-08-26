البزم: مزيد من الإجراءات خلال الساعات القادمة ومن الصعب تحديد الخارطة الوبائية بشكل دقيق

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن، إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأربعاء، أن وزارته ستعلن المزيد من الإجراءات خلال الساعات القادمة في إطار مواجهة وباء فيروس (كورونا).



وقال البزم، في تصريحات لوكالة شهاب المحلية: "إن من الصعب الآن تحديد الخارطة الوبائية بشكل دقيق"، مضيفاً أن الإجراءات الأساسية في هذه المرحلة هي دعوة المواطنين للبقاء في المنازل والالتزام بإجراءات الوقاية.



وأضاف البزم، أن هناك أماكن جديدة لعزل المخالطين سيعلن عنها في الساعات القادمة، مؤكداً، أن منطقة مخيم المغازي تخضع لفرض حجر كامل ودقيق.



وأكد، أن الإجراء المتبع إغلاق كل منزل يتم اكتشاف إصابة به بشكل فوري، وحجر جميع سكانه، مع أخذ عينات منهم للفحص.



وتابع البزم: "هذه المرحلة خطيرة ولكن لدينا القدرة بمؤسساتنا وشعبنا على تخطي الوباء".



وأشار إلى أن المباحث العامة اتخذت إجراءات بحق 23 شخص من مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.



ولفت، إلى أن الوزارات والجهات المختصة لديها الخطط التي ستعلنها فيما يتعلق باحتياجات المواطنين في حال تمديد الحظر.