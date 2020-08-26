تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لسيدة في المستشفى الإندونيسي شمال غزة

أعلنت وزارة الصحة بغزة، الأربعاء، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، لسيدة في المستشفى الإندونيسي، شمال القطاع.



وقالت، بتصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن حالتين في مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، إحداها في العناية المركزة وتحت التنفس الصناعي، بالإضافة إلى فتاة عشرينية من حي التفاح بغزة، ظهرت عليها أعراض.



وأضافت "الصحة": أن من بين الحالات، 6 من مخيم المغازي مخالطة للإصابات السابقة، وجار اتخاذ إجراءات العزل والتقصي.

يذكر، أن وزارة الصحة، بغزة، أعلنت، في وقت سابق، عن حالة وفاة لمواطن ستيني، وإصابة ثمانية آخرين.